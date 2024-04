Schneider Electric : discussions en cours avec Bentley Systems

(AOF) - Schneider Electric (spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes) confirme des discussions avec Bentley Systems en vue d'une potentielle transaction stratégique, dans le cadre de son ambition de devenir le leader mondial de "l’Industrial Tech". "Ces discussions restent à un stade préliminaire, et il n'y a aucune certitude qu'une transaction soit approuvée ou réalisée. Aucun autre commentaire ne sera fait jusqu'à ce qu'une mise à jour soit nécessaire", déclare Schneider Electric.

Reuters a rapporté hier que Bentley Systems, dont la capitalisation boursière atteint près de 16 milliards de dollars (15,03 milliards d'euros), étudiait des marques d'intérêt qui incluent une possible vente, selon des sources proches du dossier.

