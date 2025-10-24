 Aller au contenu principal
Schneider Electric développe un système d'alimentation pour les centres de données d'IA
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 17:26

Schneider Electric annonce le renforcement de son engagement dans la transition vers des architectures d'alimentation 800 VCC, essentielles pour les nouveaux racks haute densité des centres de données de prochaine génération. En partenariat avec Nvidia, le groupe développe un 'side-car' 800 VDC capable d'alimenter des racks jusqu'à 1,2 MW, afin de soutenir les GPU Nvidia de nouvelle génération.

Cette solution convertit le courant alternatif en 800 VCC, offrant 'une efficacité énergétique élevée, des modules de conversion et de stockage intégrés, ainsi qu'une maintenance sûre', indique le communiqué de Schneider. Jim Simonelli, directeur technique des centres de données, souligne que cette évolution est 'naturelle à mesure que la densité de calcul augmente'.

Schneider Electric mise sur une approche systémique intégrant conversion, protection et mesure pour garantir sécurité, résilience et évolutivité des infrastructures. Son expertise en modélisation et tests réels assure la fiabilité des systèmes 800 VCC, soutenant ainsi la transition énergétique des centres de données d'IA.



