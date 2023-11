Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric: acquisition d'EcoAct finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce, après être entré en négociations exclusives avec Atos le 3 juillet, avoir finalisé l'acquisition d'EcoAct, un spécialiste du conseil climatique et des solutions net zéro, suite à l'approbation des autorités de régulation compétentes.



'L'acquisition unit deux organisations de premier plan pour accélérer dans les solutions aux entreprises offrant une réelle valeur ajoutée à la fois pour le climat et pour les clients', explique le groupe de gestion de l'énergie et d'automatismes industriels.



Apportant des services de conseil, des outils de données climatiques et le développement de projets de compensation carbone, EcoAct permettra d'élargir et d'accélérer au niveau mondial l'activité de services de conseil en développement durable de Schneider Electric.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +4.02%