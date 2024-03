Schelcher Prince Gestion prône un positionnement "tactique" sur le crédit

(AOF) - "Il y a actuellement un écart important en Europe, entre la valorisation du risque crédit et un scénario macroéconomique encore mitigé". C’est ce qu’affirme Hubert Lemoine, directeur général adjoint en charge des gestions et de la recherche chez Schelcher Prince Gestion. "Depuis le pivot des banques centrales en octobre 2023, les spreads de crédit et le High Yield en particulier, se sont massivement réduits", souligne-t-il." La catégorie BB est passée, à titre d’exemple de 375 de spread à 235 points de base et a été clairement privilégiée".

"La chasse au rendement prédomine, et même si les niveaux de haut de cycle ne sont pas encore atteints, un positionnement plus tactique est à privilégier", estime le gérant.

"Des flux entrants toujours importants sur la classe d'actifs, un marché primaire HY peu dynamique et un univers se rétrécissant, sont autant de points pour soutenir le momentum". "La catégorie BB a été privilégiée par les investisseurs et nous favorisons toujours le B dans le cadre d'un scénario de reflation", conclut-il.