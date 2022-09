SCBSM : Résultats annuels 2021-2022 : Nouvel fleuron au coeur du Paris historique, optimisation de la structure financière et entrée de nouveaux investisseurs institutionnels

Paris, le 30 septembre 2022 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, présente ses comptes [1] de l'exercice 2021-2022 (période du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022).

L'exercice a été marqué par une activité dense qui renforce l'attractivité durable de l'entreprise, aussi bien en termes de patrimoine que de structure financière.

Au niveau des actifs, SCBSM a acquis un nouvel immeuble de bureaux de près de 2 400 m² situé Avenue de l'Opéra (Paris 1 er ), une des artères les plus emblématiques de Paris, à mi-chemin entre l'Opéra Garnier et le Musée du Louvre. En parallèle, SCBSM a procédé à la cession de son immeuble d'activité de Buc (Yvelines), soit 7 000 m² de locaux vacants.

À fin juin 2022, le patrimoine de SCBSM est ainsi estimé à 441 M€, contre 375 M€ un an plus tôt, dont désormais près de 84% d'actifs parisiens (+3 points en un an). Le portefeuille parisien constitue un atout majeur face aux crises actuelles.

Sur le plan financier, SCBSM a procédé au remboursement anticipé de près des deux tiers des ORNANE émises en 2017, soit 13,2 M€ [2] , pour l'essentiel en numéraire (51%) et en actions SCBSM auto détenues (39%) [3] . Ainsi, la société limite sa sortie de trésorerie, afin de préserver sa force de frappe au service de la stratégie d'acquisitions ciblées d'immeubles parisiens (à l'image de l'immeuble acquis Avenue de l'Opéra à Paris en mai dernier), et la dilution de ses actionnaires, en utilisant une partie de son autocontrôle.

Cette opération stratégique permet d'améliorer sensiblement la structure financière du groupe (augmentation des fonds propres [4] , diminution de l'endettement financier et des frais financiers, amélioration du LTV) et son profil boursier, malgré un impact mécanique sur l'ANR par action [5] . À l'issue de cette opération, le flottant de SCBSM passe de 41,45% au 30 juin 2021 à 47,28% et la société accueille à son tour de table de nouveaux investisseurs institutionnels de référence, gage de reconnaissance sur le marché de la qualité du travail accompli.

Grâce à la performance opérationnelle de l'entreprise, à l'accroissement de la valeur du patrimoine et à l'appréciation des outils de couverture en période de remontée des taux d'intérêt, le bénéfice net est attendu à 33,8 M€, contre 16,0 M€ sur l'exercice 2020-2021, sur la base des travaux comptables en cours.

La publication du Document d'Enregistrement Universel, fin octobre, donnera lieu à la publication d'un nouveau communiqué de presse détaillant les comptes de SCBSM.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à 441 M€, dont environ 84% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

[1] Données en cours d'audit

[2] Dont 10,2 M€ avant le 30 juin 2022 et 3 M€ après la clôture de l'exercice

[3] Le solde a été converti en actions nouvelles, donnant lieu à la création de 186 430 actions nouvelles en août 2022

[4] Les titres auto détenus n'étant pas comptabilisés en normes IFRS sont ainsi à nouveau

valorisés au bilan

[5] Les actions auto détenues n'étant pas prises en compte dans le calcul de l'ANR

