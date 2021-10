SCBSM : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote

Paris, le 18 octobre 2021 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, publie les informations relatives au nombre total de droits de vote.

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote 30/09/2021 12 735 819 Droits de vote théoriques 12 735 819

Droits de vote exerçables 11 889 653

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à 375 M€, dont plus de 80% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes : Jérôme Fabreguettes-Leib Manon Clairet 01 53 67 36 78 01 53 67 36 73 scbsm@actus.fr mclairet@actus.fr

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

