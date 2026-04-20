SCBSM a réalisé l'acquisition de l'immeuble "Saint Frères" à Paris
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 09:56
Le portefeuille du Groupe est désormais constitué de plus de 550 MEUR d'actifs " prime " au coeur de Paris.
Donnant à la fois sur la rue du Louvre et sur la rue Saint-Honoré, l'immeuble bénéficie d'une localisation. L'acquisition de cet immeuble s'inscrit dans la continuité des investissements réalisés par SCBSM ces 5 dernières années qui se concentrent sur des adresses prestigieuses et très recherchées : boulevard des Capucines, boulevard Haussmann, boulevard des Italiens, avenue de l'Opéra.
Au-delà de ses qualités immobilières, l'actif porte un héritage historique fort : il a été construit à la fin du 19ème siècle par le fleuron industriel " Saint Frères " pour en faire son siège social.
L'actif représente une surface d'environ 8 200 m² (dont 6 600 m² en superstructure), offrant des volumes et une configuration particulièrement adaptés aux standards actuels des grands utilisateurs. L'immeuble accueille des locataires de premier plan.
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