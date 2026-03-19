Scaleway, filiale d'Iliad, s'étend à l'Italie et cherche à rivaliser avec les géants américains de l'informatique dématérialisée en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Elvira Pollina et Gianluca Lo Nostro

Scaleway, un fournisseur de services d'informatique dématérialisée appartenant à la société française Iliad, va ouvrir une nouvelle région d'informatique dématérialisée à Milan et prévoit de poursuivre son expansion en Europe, afin de concurrencer les géants américains de la technologie qui dominent le marché européen, a-t-il déclaré jeudi. L'Europe manque de grandes entreprises d'informatique dématérialisée, connues sous le nom d'hyperscalers, et les tensions croissantes allant de la politique étrangère aux réglementations ont alimenté les appels au sein de l'Union européenne pour réduire la dépendance à l'égard des hyperscalers américains.

Amazon AMZN.O Web Services, Microsoft MSFT.O Azure et Google GOOGL.O Cloud contrôlent environ 70 % du marché européen de l'informatique en nuage, selon une étude publiée par le Parlement européen en décembre.

Scaleway, qui exploite déjà des régions d'informatique dématérialisée en France, en Pologne et aux Pays-Bas, espère séduire les clients à la recherche d'une alternative européenne pleinement conforme aux réglementations locales. Elle prévoit également d'ajouter prochainement deux autres régions d'informatique dématérialisée, en Suède et en Allemagne, dont les emplacements n'ont pas encore été choisis.

"L'Europe ne peut pas se reposer entièrement sur des hyperscalers étrangers pour alimenter son économie numérique", a déclaré Damien Lucas, directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

Les régions d'informatique dématérialisée sont des lieux où les fournisseurs hébergent l'infrastructure qui soutient les applications et stocke les données des clients. Milan, avec son infrastructure abondante et son rôle de plaque tournante pour les entreprises mondiales, est devenue un lieu de prédilection pour les centres de données d'intelligence artificielle gourmands en énergie en Europe. Bien que le catalogue de produits de Scaleway corresponde largement à ce qu'offrent les grands concurrents, sa taille reste plus petite et l'expansion nécessaire pour combler cet écart exige de lourdes dépenses d'investissement . L'année dernière, Iliad a dévoilé ses plans pour investir 3 milliards d'euros (3,45 milliards de dollars) dans l'infrastructure d'intelligence artificielle.

(1 dollar = 0,8688 euro)