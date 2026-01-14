SC Terres Invest – Lettre d’information du 4ᵉ trimestre 2025

Nous avons le plaisir de vous transmettre la lettre trimestrielle de la SC Terres Invest.

Dans un contexte agricole encore marqué par des tensions, mais bénéficiant d’une amélioration progressive des conditions de production, la SC Terres Invest poursuit une stratégie d’investissement de long terme, fondée sur l'acquisition d'actifs agricoles de qualité tout en contribuant à l'installation durable de jeunes agriculteurs.



📈 Faits marquants :

La performance annuelle nette s’établit à +3,01 %, soutenue par la revalorisation progressive du foncier agricole et la perception récurrente de fermages issus de baux ruraux de long terme, assurant une visibilité élevée sur les flux de revenus.

La valeur liquidative affiche une progression régulière, confirmant le profil défensif de la stratégie ainsi que la faible corrélation de l’actif foncier agricole avec les marchés financiers traditionnels.

Le quota d’investissement en terres agricoles atteint 57,55 %, un niveau temporairement inférieur à l’objectif cible. Cette situation résulte de nouvelles souscriptions intervenues en fin d’exercice et d'un nouvel investissement programmé au cours du 1er semestre 2026.



📌Éclairage d'un expert

Ce reporting intègre également l'interview de Monsieur Yvon Verson, expert foncier et agricole indépendant, qui apporte un éclairage stratégique sur les dynamiques actuelles du foncier agricole, les évolutions réglementaires et leurs implications en matière de valorisation des actifs et de gestion du r