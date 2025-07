SBF-120 : renoue avec les 6.000, obstacle à 6.025 information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 12:03









(CercleFinance.com) - Object d'un mouvement 'portes de saloon', le SBF-120 : renoue avec les 6.000 après avoir chuté la veille de 6.026 vers 5.923 (-100Pts en quelques heures): l'indice se prépare à affronter à nouveau l'obstacle des 6.025 testé le 20 mai, le 9 juillet, le 28 juillet à l'ouverture.

L'enjeu serait de 'sortir par le haut' 5.740/6.000 pour s'en aller retracer le zénith historique des 6.230Pts du 3 mars.





