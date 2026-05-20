SB Energy, soutenue par SoftBank, dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La société d'infrastructures énergétiques SB Energy a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a-t-elle annoncé mercredi, cherchant à tirer parti de la forte demande des investisseurs pour les nouvelles cotations.

Le marché des introductions en bourse est porté par un fort engouement des investisseurs pour les nouvelles offres, les débuts prometteurs du fabricant de puces d'IA Cerebras Systems

CBRS.O et de la société d'énergie géothermique Fervo Energy

FRVO.O ayant renforcé la confiance des entreprises souhaitant accéder aux marchés publics.

SpaceX a dévoilé mercredi son dossier de demande d'introduction en bourse aux États-Unis

SB Energy, soutenue par SoftBank Group 9984.T et OpenAI, développe des projets d'infrastructures à grande échelle pour l'énergie et les centres de données. Fondée en 2019, la société construit plusieurs campus de centres de données pour répondre à la demande croissante liée aux charges de travail de l'IA.

En janvier, SB Energy a annoncé son partenariat avec OpenAI dans le cadre de Stargate, une initiative américaine visant à construire une infrastructure de nouvelle génération pour l'IA et l'énergie.

Selon son site web, la société a levé plus de 18 milliards de dollars de capitaux pour ses projets et dispose d'un portefeuille énergétique d'environ 5 gigawatts, comprenant des installations en service et en construction.

Les documents confidentiels déposés auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers permettent aux entreprises de préparer leur introduction en bourse à l'abri du regard du marché public.