Saxo joue les valeurs de "protection" dans un marché sous haute tension
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 16:03
Dans une note publiée ce mardi, la banque danoise recommande aux investisseurs de poser les bases de ce qu'elle définit comme une stratégie de "bonne diversification" afin d'absorber les chocs qui secouent actuellement les places boursières mondiales.
Pour l'établissement financier, la quantité d'actifs détenus ne garantit en rien la sécurité du capital. "Sur les marchés, la diversification ne consiste pas à posséder plus d'actifs", explique Charu Chanana, la stratégiste en charge des investissements de Saxo dans l'étude.
Selon l'analyste, l'efficacité d'un portefeuille réside davantage dans une capacité de réaction à des événements changeants: "Il s'agit de détenir des expositions qui réagissent différemment lorsque le moteur du marché change", souligne-t-elle.
Afin d'éviter d'être insuffisamment couvert, Saxo Bank exhorte les investisseurs à s'assurer que leur positionnement est préparé à trois scénarios de crise distincts, à savoir un possible choc pétrolier (rupture d'approvisionnement), un choc sur l'inflation et les taux (persistance de la cherté du crédit) et un éventuel choc de liquidité (gel des échanges).
Energie et défense, le combo gagnant
En vue de protéger ses portefeuilles, Saxo dit avoir identifié deux leviers industriels majeurs, à commencer par le secteur de l'énergie, rappelant que lorsque la prime de risque pétrolier augmente, les marchés récompensent souvent les valeurs énergétiques, ce qui conduit ses équipes à recommander des piliers comme ExxonMobil, Chevron et bp.
Si les tensions devaient se prolonger, les marchés pourraient finir par intégrer le scénario d'une hausse durable des dépenses de défense et de sécurité, justifiant d'adopter une exposition permettant de se protéger contre un risque géopolitique constamment réévalué, ajoute la banque.
Au sein du secteur, Saxo dit privilégier des grands donneurs d'ordres tels que Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, General Dynamics, BAE Systems. Dans les systèmes d'électronique, l'établissement scandinave affiche sa préférence pour L3Harris, Thales, Leonardo, tout en retenant Palantir dans l'analyse des données et l'aide à la décision, ainsi que le segment des drones, aujourd'hui en pleine croissance.
L'or, rempart ultime
Enfin, en période d'incertitude, Saxo Bank rappelle que les investisseurs tendent avant tout à rechercher des actifs liquides capables de conserver leur valeur intrinsèque.
L'or est ainsi présenté comme une "couverture de confiance" en raison notamment de son statut d'actif physique par excellence, qui ne le soumet pas au risque de crédit, contrairement aux obligations ou aux dépôts bancaires.
Généralement très liquide en temps de crise, le métal précieux permet de protéger le pouvoir d'achat plutôt que de chercher la croissance à tout prix. Parmi les entreprises pouvant profiter de ce repli vers la sécurité, Saxo retient une poignée de sociétés minières, dont Newmont et Barrick.
