Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Savills IM recrute un responsable des investissements actions UK & Europe information fournie par Newsmanagers • 25/08/2023 à 00:15

(NEWSManagers.com) - Savills Investment Management (Savills IM) a recruté Kevin Aitchison au poste de managing director – investissements actions Royaume-Uni & Europe, un poste nouvellement créé.L’intéressé arrive en provenance de Knight Frank Investment Management (KFIM), où il a occupé le poste de directeur général pendant plus de onze ans. Auparavant, Kevin Aitchison avait travaillé pendant onze années chez ING Real Estate Investment Management UK, d’abord en tant que directeur de fonds, puis en tant que directeur général.Kevin Aitchison, qui rejoindra Savills IM fin 2023, supervisera les équipes d’investissement en capital de Savills IM sur l’ensemble de sa plateforme britannique et européenne. Il sera directement rattaché à Alex Jeffrey, directeur général monde de Savills IM. A lire aussi: Savills IM crée une nouvelle fonction de responsable mondiale de la stratégie et des relations clients Ce poste de managing director – equity investments UK & Europe a été créé en prévision du départ à la retraite de Kiran Patel, qui quittera ses fonctions de directeur général & directeur des investissements monde à partir d’avril 2024. À l’avenir, les responsabilités de Kiran Patel seront réparties entre Kevin Aitchison et un futur directeur des investissements monde, dont le processus de recrutement a déjà commencé.Kiran Patel, qui a travaillé dans le secteur de l’immobilier depuis 35 ans, dont près de 12 ans chez Savills IM, continuera à exercer une fonction de conseiller à partir de mars 2024 et restera membre du comité d’investissement de Savills IM.