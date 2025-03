Save the date – Webcast Résultats annuels 2024

Save the date – Webcast

Résultats annuels 2024



A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, M&P tiendra le jeudi 6 mars 2025 à 10h une conférence analystes/investisseurs via un webcast audio en français et en anglais, laquelle sera suivie d’une séance de questions/réponses.

Pour participer au webcast en direct ou accéder à l’enregistrement, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://channel.royalcast.com/maureletpromfr/#!/maureletpromfr/20250306_1



