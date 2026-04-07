Savara progresse alors que le Royaume-Uni accepte sa demande d'autorisation pour un médicament contre une maladie pulmonaire rare

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7 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Savara SVRA.O augmentent de 2 % à 5,70 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que l'organisme de réglementation des médicaments du Royaume-Uni a accepté la demande de Molbreevi pour traiter la protéinose alvéolaire pulmonaire auto-immune

** Cette maladie pulmonaire rare provoque une accumulation de matière dans les sacs aériens, ce qui rend la respiration difficile pour les patients

** Le régulateur britannique examinera le médicament dans le cadre d'une procédure accélérée, avec une décision attendue au quatrième trimestre 2026, selon Co

** Molbreevi est un médicament inhalé conçu pour aider les poumons à se débarrasser de l'accumulation

** Les examens du médicament sont également en cours aux États-Unis et en Europe, avec une action de la FDA prévue en août 2026 et une décision de l'UE attendue au premier trimestre 2027, selon la société

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~7% depuis le début de l'année