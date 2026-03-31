Satellogic chute sur un plan de vente d'actions de 50 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions de Satellogic SATL.O ont baissé de 6,8 % avant la cloche à 4,63 $ alors qu'elle cherche à lever des fonds ** La société d'imagerie et de données satellitaires basée à Davidson, en Caroline du Nord, a déposé lundi soir une offre d'actions ATM (au marché) d'un montant pouvant atteindre 50 millions de dollars, qui sera gérée par Cantor, Craig-Hallum, Northland Capital et Roth Capital

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour les besoins généraux de l'entreprise

** La société a ~143,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 700 millions de dollars

** L'action a chuté de ~16% le lundi pour clôturer à 4,97$, réduisant les gains depuis le début de l'année à 166%

** Les 4 analystes qui couvrent le titre le recommandent à l'achat; l'objectif de cours médian est de 5,65 $