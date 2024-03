Satellites: Eutelsat et Intelsat signent un partenariat pluriannuel sur la constellation OneWeb

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'opérateur européen de satellites Eutelsat et son concurrent américain Intelsat ont annoncé mardi avoir signé un "accord de partenariat pluriannuel de plusieurs millions de dollars", portant sur la constellation OneWeb en orbite basse.

"Entrant en vigueur à la mi-2024, le partenariat pourrait atteindre 500 millions de dollars sur sept ans", ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué commun.

"Intelsat pourra ainsi associer les capacités du réseau (en orbite basse) de OneWeb à ses propres ressources (géostationnaire) et terrestres afin de proposer des solutions intégrales destinées aux secteurs des réseaux, des services gouvernementaux et de la mobilité", ont-ils ajouté.

Les services historiques de réseaux de communication par satellite passent par des engins en orbite géostationnaire, à plus de 35.000 km d'altitude. Mais leur éloignement fait qu'ils ne peuvent pas atteindre les performances d'une connexion à très haut débit, en raison notamment du délai entre la commande et l'exécution de la requête.

Plus petits et beaucoup moins chers, les satellites qui évoluent en revanche en orbite terrestre basse autour de la Terre, soit à quelques centaines de kilomètres d'altitude, permettent des communications à faible latence, c'est-à-dire avec un délai de transmission réduit, et donc plus rapides.

La fusion avec OneWeb, entérinée fin septembre, est censée consolider la bascule d'Eutelsat vers les télécoms et le marché de la connectivité spatiale à haut débit en orbite basse, notamment utile pour desservir les régions isolées dépourvues de fibre optique, estimé à 16 milliards de dollars à l'horizon 2030.

Dans ce secteur, des concurrents ont déjà lancé les grandes manœuvres, comme la constellation d'Amazon ou le mastodonte Starlink dirigé par Elon Musk, qui a pris une longueur d'avance en s'imposant comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'internet par satellite, avec plus de deux million de clients.