SAS: trafic passagers en hausse de 22% au mois d'août

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a vu son trafic bondir de 22% au mois d'août, avec quelque 2,3 millions de passagers transportés.



Sachant que ses capacités n'ont augmenté que de 16%, le coefficient d'occupation du groupe, l'une des mesures de rentabilité-clés du secteur, s'est inscrit en hausse de 0,1 point à 78,8%.



SAS fait état d'une saison estivale 'intense' avec un total de 7,1 millions de passagers accueillis au cours des mois de juin, juillet et août, ce qui témoigne selon lui de la vigueur actuelle de la demande.



La compagnie nordique s'attend à ce que cette dynamique favorable se poursuivre et compte encore accroître ses capacités dans le cadre de son programme d'hiver.



Cotée à la Bourse de Stockholm, l'action SAS reculait de 0,9% jeudi en début d'après-midi.





