SAS: premier bénéfice trimestriel depuis 2019

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a fait état vendredi d'un premier bénéfice annuel depuis 2019, à la faveur d'un trafic passagers au plus haut depuis le début de la pandémie.



Sur le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2022-2023, le transporteur a dégagé un bénéfice net de 461 millions de couronnes suédoises, à comparer avec une perte de 1,85 milliard de couronnes sur la même période de l'exercice précédent.



Son chiffre d'affaires trimestriel a atteint 13,17 milliards de couronnes, contre 8,58 milliards un an plus tôt, sur la base d'un trafic qui a presque atteint le cap des sept millions de passagers.



Sur les neuf premiers mois de l'exercice, c'est-à-dire à la fin juillet, SAS accuse une perte nette de 3,77 milliards de couronnes, quoique diminuée par rapport aux -5,81 milliards publiés il y a un an à la même époque.



Dans son communiqué, le groupe dit bénéficier de tendances toujours favorables en termes de réservations à l'approche de la saison d'hiver, ce qui le conduit à anticiper une augmentation de ses capacités sur la période.



Coté à la Bourse de Stockholm, le titre SAS grimpait de 12% vendredi après la parution de ces chiffres.





