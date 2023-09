Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS: plusieurs offres à l'étude en vue de la levée de fonds information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 12:03









(CercleFinance.com) - SAS a annoncé mardi qu'il allait étudier les offres reçues dans le cadre de son projet de levée de fonds consécutif à son placement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.



La date-limite pour le dépôt des offres étant arrivée à échéance hier, le transporteur scandinave prévoit d'officialiser l'offre ou les offres retenue(s) à l'issue de la procédure d'évaluation en cours.



L'information faisait chuter le titre de plus de 6% ce mardi à la Bourse Stockholm, ce qui porte à plus de 34% son repli depuis le début de l'année.



L'an dernier, SAS avait conclu avec les fonds gérés par Apollo un accord concernant les modalités d'un prêt relais de 700 millions de dollars destiné à l'aider à traverser sa déclaration de faillite aux Etats-Unis.



La compagnie aérienne a fait état au début du mois de son premier bénéfice annuel depuis 2019, à la faveur d'un trafic passagers au plus haut depuis le début de la pandémie.



Sur le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2022-2023, le transporteur a dégagé un bénéfice net de 461 millions de couronnes suédoises, à comparer avec une perte de 1,85 milliard de couronnes sur la même période de l'exercice précédent.



Mais sur les neuf premiers mois de l'exercice, c'est-à-dire à la fin juillet, SAS accuse une perte nette de 3,8 milliards de couronnes, quoique diminuée par rapport aux -5,8 milliards publiés il y a un an à la même époque.





Valeurs associées SAS Tradegate -9.80% SAS LSE -100.00% SAS LSE Intl -10.33% SAS OTCBB -100.00% SAS OTCBB 0.00%