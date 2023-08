Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS: le trafic retrouve ses niveaux d'avant la pandémie information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - SAS a fait état lundi d'un bond de 82% de son trafic au titre du mois de juillet qui, à 2,4 millions de passagers transportés, a renoué avec ses niveaux d'avant la pandémie.



Le coefficient d'occupation de la compagnie aérienne scandinave, l'une des principales mesures de rentabilité du secteur, s'est par ailleurs amélioré de 3,5 points pour atteindre 85,7%, tandis que ses capacités ont grimpé de 84%.



Dans un communiqué, le groupe nordique rappelle toutefois que ses indicateurs d'activités du mois de juillet 2022 avaient été fortement impactés par une grève des pilotes qui avaient duré plusieurs semaines.



Coté à la Bourse de Stockholm, le titre SAS progressait de 1,7% lundi après la parution de ces chiffres.





