SAS: augmentation du trafic passagers en septembre

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS indique avoir transporté 2,32 millions de passagers au mois de septembre 2023, soit une augmentation de 17,4% par rapport à la même période de l'année dernière.



Le trafic (exprimé en RPK ou passagers-kilomètres) s'étant accru de 18,1%, soit davantage que les capacités (exprimées en sièges-kilomètres) qui ont augmenté de 17,6%, le coefficient d'occupation s'est amélioré de 0,3 point à 78,2%.



'Le mois a également été marqué par d'autres bonnes nouvelles pour SAS, car nous avons remporté un Red Dot Award pour notre application repensée et une note de cinq étoiles dans le classement mondial des clients APEX 2023', pointe le CEO Anko van der Werff.





