Sartorius Stedim table sur un hausse de 6-10% du CA en 2026

(Actualisé avec détails et précisions)

Sartorius Stedim Biotech STDM.PA a annoncé mardi prévoir une poursuite de la croissance en 2026 avec une hausse de 6% à 10% à taux de change constants de son chiffre d'affaires, tirée principalement par son activité consommables.

"Nous avons fixé une fourchette prévisionnelle large afin de tenir compte de la volatilité macroéconomique et sectorielle toujours élevée", a déclaré le directeur général René Fáber dans un communiqué.

Le fournisseur français d'équipements pharmaceutiques a également déclaré viser une marge d'Ebitda courant en légère hausse sur un an, à "un peu plus de 31%" après 30,8% en 2025, "portée par les effets de volume et d’échelle".

Son chiffre d'affaires 2025 s'est établi 2,97 milliards d'euros, après 2,78 milliards d'euros l'année dernière.

La croissance déclarée s'est élevée à 6,7%, le groupe citant la faiblesse du dollar américain.

L’Ebitda courant préliminaire a progressé de 17,3% pour atteindre 914 millions d’euros en 2025.

Le ratio des dépenses d’investissement par rapport au chiffre d’affaires devrait par ailleurs rester à un niveau similaire à celui de 2025, qui était de 13,3%.

