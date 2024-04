Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sartorius Stedim : dévisse de -17% vers 205E information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim dévisse de -17% vers 205E, comble le 'gap' des 212,1E du 13 décembre dernier et efface tous ses gains depuis le 8/12/2023.

Le prochain point d'appui se situe vers 195E et remonte au 5§12/2023, le suivant vers 181E (support du 13/11/2023).





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -14.88%