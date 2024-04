Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sartorius Stedim: BPA trimestriel plus que divisé par deux information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech (SSB) publie un BPA de 0,58 euro au titre des trois premiers mois de 2024, contre 1,21 euro un an auparavant, et un EBITDA courant en retrait de 13,2% à 191 millions d'euros, soit une marge de 28,6% contre 30,3% sur la même période en 2023.



Le fournisseur de produits et services à l'industrie pharmaceutique a réalisé un chiffre d'affaires de 667 millions d'euros, en baisse de 6,7% à taux de change constant, mais a engrangé des prises de commandes de 676 millions, en hausse de 13,9% à TCC.



Pour l'année en cours, SSB continue d'anticiper une reprise progressive de l'activité au fil des trimestres et prévoit une croissance du chiffre d'affaires 'à un chiffre, dans la fourchette moyenne à supérieure ', ainsi qu'une marge d'EBITDA courant dépassant 30%.





