Sartorius Stedim Biotech vise une croissance du chiffre d'affaires d'environ 7% pour 2025

(AOF) - Au cours du premier trimestre de l’exercice 2025, Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, soit 10,4% à taux de change constants pour atteindre 745 millions d’euros. Toutes les régions ont contribué à l’évolution positive du chiffre d’affaires : la région Amériques a enregistré une hausse de 13,8% à taux de change constant par rapport à l’année précédente, tandis que la région EMEA a progressé de 8,9%. Le chiffre d’affaires de la région Asie/Pacifique a crû de 7,8%.

Si l'on exclut la Chine, le chiffre d'affaires de la région a augmenté de 14,2%.

Sur ce trimestre, l'Ebitda courant a augmenté plus fortement que le chiffre d'affaires, progressant de 19,9% pour atteindre 229 millions d'euros entre janvier et mars. La marge d'Ebitda courant a augmenté pour atteindre 30,8% (contre 28,6% sur l'exercice précédent).

Sur les trois premiers mois de l'année 2025, le résultat net s'élève à 85 millions d'euros contre 56 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, soit une augmentation de 51,8%. Le résultat net par action ressort à 0,88 euro contre 0,58 euro il y a un an.

En parallèle de la présentation de ses résultats sur ce premier trimestre, le groupe a dévoilé ses prévisions pour l'exercice 2025.

Sur la base des résultats du premier trimestre et de l'évolution positive et continue du marché, la direction prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'environ 7% pour 2025, avec une fourchette de prévisions de plus ou moins deux points de pourcentage en raison d'une volatilité toujours supérieure à la moyenne.

En termes de rentabilité, la direction prévoit une marge d'Ebitda courant d'environ 30 à 31% contre 28% l'année précédente. "Les prévisions de marge n'incluent pas encore les effets possibles des droits de douane ou des mesures d'atténuation et de correction connexes qui, dans la perspective actuelle, pourraient avoir un impact sur l'évolution de la marge dans une mesure limitée et en fonction de leur conception, de leur portée et de leur durée", explique le fournisseur de solutions innovantes destinées à l'industrie biopharmaceutique.

Le ratio dépenses d'investissement sur chiffre d'affaires devrait s'établir à environ 13% (contre 12,2% en 2024), et le ratio d'endettement net sur Ebitda à 2,5 (contre 2,8 en 2024).

