Sartorius Stedim Biotech confirme ses perspectives pour 2024

Sartorius Stedim Biotech SA
STDM.PA :
* PUBLIE SES RÉSULTATS NON AUDITÉS POUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2024
* L'EBITDA COURANT A DIMINUÉ DE 4,9% POUR ATTEINDRE 565 MILLIONS D'EUROS AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2024
* LE FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION A AUGMENTÉ SIGNIFICATIVEMENT POUR ATTEINDRE 530 MILLIONS D'EUROS, CONTRE 410 MILLIONS D'EUROS À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
* CONFIRMATION DES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2024
* S'ATTEND À CE QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE 2024 RESTE AU NIVEAU DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
* PERSPECTIVES 2024: FOURCHETTE D'ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES COMPRISE ENTRE UN POURCENTAGE NÉGATIF FAIBLE À UN CHIFFRE ET UN POURCENTAGE POSITIF FAIBLE À UN CHIFFRE
* POUR LES 9 PREMIERS MOIS, LE CHIFFRE D'AFFAIRES À 2 029 MILLIONS D'EUROS, SOIT UNE BAISSE ORGANIQUE DE 3,0% À TAUX DE CHANGE CONSTANT
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur STDM.PA
(Rédaction de Gdansk)
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