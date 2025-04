Sartorius : reprise en 'V' sur 150,85E, test 187,5E information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 09:59









(CercleFinance.com) - Dopé par ses trimestriels, Sartorius s'offre une reprise en 'V' sur 150,85E, et teste 187,5E (ex-plancher du 11 mars).

En cas de pullback, un 1er palier de soutien se dessine vers 181E.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH 183,1000 EUR Euronext Paris +5,90%