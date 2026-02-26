Sarepta chute à la suite d'une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre

26 février - ** Les actions de Sarepta Therapeutics

SRPT.O , fabricant de médicaments contre la dystrophie musculaire, chutent de 3,5 % à 18,30 $ en pré-commercialisation

** La société annonce une perte de 3,93 $/shr au quatrième trimestre contre une perte moyenne de 1,31 $/shr estimée par les analystes - données LSEG

** Le directeur général de Sarepta, Douglas Ingram, annonce qu'il quittera ses fonctions d'ici la fin de l'année 2026 pour se consacrer à ses engagements familiaux

** "Par un coup du sort assez choquant et certainement ironique, mon engagement personnel envers la dystrophie musculaire s'est renforcé car deux membres de ma famille immédiate ont été diagnostiqués avec la dystrophie myotonique DM1", a déclaré Ingram

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 442,9 millions de dollars de la société dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui étaient de 391,9 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 11,9 % depuis le début de l'année