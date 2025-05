SAP: partenariat avec Mistral AI et Capgemini information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce l'extension de son partenariat stratégique avec Mistral AI et SAP pour proposer des solutions sécurisées et évolutives basées sur l'IA pour les industries réglementées.



Cette collaboration permet de déployer des solutions d'IA personnalisées au sein de SAP pour les secteurs soumis à des exigences strictes en matière de données, tels que les services financiers, le secteur public, l'aérospatiale et la défense, ainsi que l'énergie et les services publics.



Avec les modèles d'IA générative (gen AI) de Mistral AI et sur la SAP Business Technology Platform (BTP), Capgemini vise à développer de multiples cas d'utilisation d'IA d'entreprise facilement accessibles, avec une empreinte carbone réduite.



' Cette collaboration est un exemple puissant de la façon dont nous permettons aux entreprises d'exploiter la puissance de l'IA générative pour relever leurs défis commerciaux les plus critiques ', a déclaré Thomas Saueressig, membre du conseil d'administration de SAP SE, Customer Services & Delivery.





