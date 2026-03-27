SAP met la main sur Reltio
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 13:40
Une fois finalisée, l'acquisition renforcera SAP Business Data Cloud (SAP BDC) et accélérera son évolution vers une plateforme de données d'entreprise entièrement interopérable pour l'IA agentique à l'échelle de l'entreprise, grâce aux outils nécessaires pour unifier, nettoyer et harmoniser les données issues de différentes sources.
"Les clients pourront compter sur des données fiables et de haute qualité, tant de sources SAP que non SAP, utilisées par Joule et les agents Joule pour offrir un délai de mise en valeur plus rapide pour l'IA des entreprises", affirme le géant allemand des logiciels d'entreprise.
Reltio deviendra une capacité centrale au sein de SAP BDC, avec un modèle commercial flexible où les clients pourront acheter Reltio comme solution distincte ou avec d'autres produits SAP. Il restera également disponible en tant qu'offre autonome pour un avenir prévisible.
La transaction, dont les termes ne sont pas divulgués par SAP, devrait être finalisée au 2e ou 3e trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.
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