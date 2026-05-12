SAP investit dans n8n pour muscler Joule Studio dans l'IA agentique
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 23:22
L'accord prévoit l'intégration native de n8n dans Joule Studio, l'environnement de SAP dédié à la création d'agents au sein de sa plateforme SAP Business AI. La startup revendique 1,7 million de développeurs et constructeurs actifs par mois, plus de 1 400 clients entreprises et plus de 1 000 intégrations couvrant les outils métiers, bases de données et modèles d'IA.
Cette annonce s'inscrit dans un mouvement plus large dévoilé lors de la conférence Sapphire, où SAP a présenté "Autonomous Enterprise", une nouvelle suite qui regroupe ses fonctions de données, cloud, intelligence artificielle et automatisation. L'objectif est d'aider les clients à contextualiser leurs données et à déployer des agents IA dans la finance, les ressources humaines, les achats, les chaînes d'approvisionnement ou encore la relation client.
Pour étendre cette architecture, le groupe allemand renforce aussi son écosystème technologique avec Anthropic, dont Claude devient disponible comme modèle de fondation pour sa plateforme IA, ainsi qu'avec Amazon Web Services pour l'intégration entre SAP Business Data Cloud et Amazon Athena. Des partenariats avec Google Cloud et Microsoft doivent également faciliter la communication entre agents, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'écosystème SAP.
Après un premier trimestre solide dans le cloud, cette offensive vise à replacer SAP au centre des processus critiques des entreprises, dans un contexte où les éditeurs de logiciels restent sous pression face aux craintes de disruption liées à l'IA.
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