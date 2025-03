(AOF) - L'éditeur de logiciels professionnel, SAP, est devenu la première capitalisation européenne à la place de Novo Nordisk, groupe pharmaceutique danois spécialisé dans les médicaments contre le diabète et l'obésité. Le groupe allemand affiche une capitalisation de 312 milliards d'euros après avoir progressé de près de 8% depuis le début de l'année. Novo Nordisk perd de son côté 17% sur la même période, pénalisé par les résultats décevants du CagriSema contre l'obésité. Celui-ci est le successeur du blockbuster Wegovy.

SAP détrône Novo Nordisk en tant que plus importante capitalisation européenne

