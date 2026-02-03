 Aller au contenu principal
SAP : brutal contrepied baissier en intraday ( 2%/-5%), surveiller 164E
03/02/2026

Le secteur des logiciels souffre depuis fin octobre 2025, et SAP apparaît un peu plus vulnérable que les autres : l'éditeur subit une brutale contre-attaque des vendeurs (-7% entre les extrêmes du jour) après une tentative de rebond impulsive entre 164,6E et 178,7E et retombe vers 166,5E.
Sous 164E, le prochain support se dessinerait vers 149E (ex-zénith de début décembre 2023, soit un retour plus de 2 ans en arrière), ce qui n'est pas une hypothèse exagérée compte tenu du double-top historique sous 275E puis 273,5E, avec comme base du "M" le palier des 211E (soit 150E par report d'amplitude).

