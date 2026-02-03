SAP : brutal contrepied baissier en intraday ( 2%/-5%), surveiller 164E
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 16:47
Sous 164E, le prochain support se dessinerait vers 149E (ex-zénith de début décembre 2023, soit un retour plus de 2 ans en arrière), ce qui n'est pas une hypothèse exagérée compte tenu du double-top historique sous 275E puis 273,5E, avec comme base du "M" le palier des 211E (soit 150E par report d'amplitude).
Valeurs associées
|166,500 EUR
|XETRA
|-4,91%
