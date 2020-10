Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP abandonne ses objectifs de moyen terme sur fond de crise sanitaire Reuters • 25/10/2020 à 21:57









BERLIN, 25 octobre (Reuters) - SAP SAPG.DE a abaissé dimanche ses prévisions annuelles et a abandonné sa prévision d'une croissance regulière de son bénéfice à moyen terme en disant que les mesures de restriction destinées à enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus pèseraient sur la demande en 2021. Le spécialiste des logiciels professionnels a annoncé en outre qu'il allait changer de stratégie pour se renforcer dans le stockage informatique dématérialisé ("cloud"). SAP a fait état parallèlement de revenus ajustés en baisse de 4% et dun bénéfice d'exploitation en repli de 12% au troisième trimestre. (Douglas Busvine, version française Patrick Vignal)

Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +0.32%