Santé: Berenberg perçoit des opportunités chez les smallcaps et midcaps européennes

(AOF) - Le secteur européen de la santé présente "des opportunités du côté des petites et moyennes valeurs européennes". C’est ce qu’affirme Franck Sabbah, responsable du développement des activités de gestion d’actifs chez Berenberg. "Après une correction historique" ces entreprises "peu endettées et bénéficiant de fortes barrières à l’entrée" offrent de belles perspectives, estime-t-il. Le gérant donne l’exemple du fabricant suisse de chambres stériles Skan qui "évolue sur un marché de niche en croissance de 20% par an" et détient une part de marché "comprise entre 30 et 50% ".

Autre exemple, Surgical Science Sweden, qui développe un logiciel permettant de former des chirurgiens et d'opérer à distance, est "en situation de quasi-monopole", sur un marché des simulateurs qui "devrait continuer à générer une croissance de 20% en rythme annuel".

Qui plus est selon Franck Sabbah, les entreprises européennes spécialisées dans la santé peuvent s'appuyer sur "deux tendances de fond à moyen-long terme", à savoir l'augmentation de l'espérance de vie au niveau mondial et la progression simultanée de l'accès aux soins. En 2050, environ 16% de la population mondiale aura plus de 65 ans, contre 10% en 2025, alors que 81% des personnes âgés de 66 à 88 ans souffrent d'au moins une maladie chronique. Dans le même temps les pays émergents affichent une hausse des dépenses consacrées aux soins : en Chine, elles atteignaient 5,6% du PIB en 2020.