Santé animale : Virbac et Vetoquinol au sommet en Bourse

Les deux laboratoires vétérinaires profitent de l'adoption croissante d'animaux de compagnie à travers le monde. (© Virbac)

Les ventes trimestrielles des deux laboratoires ont fait flamber leurs actions en Bourse. Découvrez nos conseils sur les actions Virbac et Vetoquinol.

L'année démarre bien pour les deux spécialistes de la santé animale.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Virbac a crû de 22,6% à périmètre et changes constants, à 266,5 millions d'euros, et celui de Vetoquinol de 28% à devises constantes, à 128 millions d'euros.

La dépréciation de certaines monnaies (réal brésilien, rouble russe...) et la cession par Virbac de la gamme Sentinel ramènent les taux de croissance réels à respectivement 7,6% et 24%.

Virbac plus optimiste

La dynamique commerciale est excellente pour les deux sociétés dans l'ensemble du monde, à l'exception du Chili pour Virbac.

Les deux groupes profitent de la bonne orientation du marché de la santé animale, porté par la hausse des adoptions d'animaux de compagnie et les besoins récurrents des éleveurs d'animaux de production (ruminants, etc.).

Vetoquinol ne se risque pas pour autant à fixer des objectifs chiffrés cette année, visant simplement une hausse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité.

Virbac a en revanche relevé ses prévisions et table désormais sur 3% à 7% de croissance des revenus 2021 (contre une fourchette de 0% à 2% auparavant) et une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 12% à 14% des ventes à devises constantes (contre 10% à