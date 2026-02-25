 Aller au contenu principal
Santander vise un bénéfice supérieur à 20 milliards d'euros (23,6 milliards de dollars) d'ici 2028 et relève son objectif de ROTE
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 08:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque espagnole Santander

SAN.MC a déclaré mercredi qu'elle visait un bénéfice supérieur à 20 milliards d'euros (23,6 milliards de dollars) et un ratio de rentabilité supérieur à 20 % d'ici 2028, grâce à l'amélioration de l'efficacité de sa transformation informatique et aux synergies de coûts résultant des récentes transactions aux États-Unis et en Grande-Bretagne .

D'ici à la fin de 2028, elle vise également un ratio coûts/revenus d'environ 36 %, contre 41,2 % en 2025, ou de 45,3 % si l'on tient compte des coûts supplémentaires tels que la taxe bancaire et d'autres dépenses d'exploitation récurrentes.

Plus le coefficient d'exploitation est faible, plus la banque est efficace, car il indique que les dépenses sont moins élevées que les revenus.

(1 $ = 0,8472 euros)

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
10,8100 EUR Sibe +1,48%
