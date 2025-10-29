Santander stable malgré des profits en progression
'Ces bons résultats ont été stimulés par la bonne performance des revenus nets d'intérêts, des niveaux records de revenus de commissions et de nouveaux gains d'efficacité, avec une amélioration continue de la qualité du crédit', explique-t-il.
Santander souligne aussi que sa base totale de clients a atteint 178 millions, après un gain de plus de sept millions au cours des 12 derniers mois, et que ses prêts ont progressé de 2% à euros constants pour atteindre 1000 milliards d'euros.
La banque espagnole réaffirme ses objectifs pour l'exercice en cours, et confirme prévoir de distribuer au moins 10 milliards d'euros sous forme de rachats d'actions sur les bénéfices et les fonds propres excédentaires de 2025 et 2026.
