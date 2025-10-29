 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 215,85
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Santander stable malgré des profits en progression
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 10:32

Santander reste à peu près stable à Madrid, après la publication d'un bénéfice attribuable en hausse de 11% à 10,34 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2025, une performance record pour la période.

'Ces bons résultats ont été stimulés par la bonne performance des revenus nets d'intérêts, des niveaux records de revenus de commissions et de nouveaux gains d'efficacité, avec une amélioration continue de la qualité du crédit', explique-t-il.

Santander souligne aussi que sa base totale de clients a atteint 178 millions, après un gain de plus de sept millions au cours des 12 derniers mois, et que ses prêts ont progressé de 2% à euros constants pour atteindre 1000 milliards d'euros.

La banque espagnole réaffirme ses objectifs pour l'exercice en cours, et confirme prévoir de distribuer au moins 10 milliards d'euros sous forme de rachats d'actions sur les bénéfices et les fonds propres excédentaires de 2025 et 2026.

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
8,9440 EUR Sibe +3,86%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.10.2025 11:48 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.

  • Des militaires américains à Frecăţei, en Roumanie, le 13 juin 2025. ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )
    Otan : les États-Unis vont réduire leur présence en Europe de l'Est, annonce la Roumanie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 29.10.2025 11:43 

    Il s'agit d'un simple "ajustement" qui n'empêchera pas les forces américaines de rester "plus importantes" qu'elles ne l'ont été depuis des années, a réagi un responsable de l'Otan. Les États-Unis vont réduire leur présence militaire sur le front oriental de l'Otan, ... Lire la suite

  • Des femmes palestiniennes pleurent sur les dépouilles de deux enfants tués dans une frappe israélienne à Khan Younès, le 29 octobre 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )
    A Gaza, une nuit de bombardements sur des habitants qui essayaient de reconstruire leur vie
    information fournie par AFP 29.10.2025 11:38 

    Le visage déformé par la douleur, des femmes pleurent la mort de deux enfants tués lors d'une nouvelle vague de frappes israéliennes, penchées sur les petits corps gisant sur le sol à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ailleurs dans le territoire palestinien, ... Lire la suite

  • Un arbre déraciné par les vents à Saint Catherine, après l'arrivée de l'ouragan Melissa en Jamaïque, le 28 octobre 2025 ( AFP / Ricardo Makyn )
    L'ouragan Melissa déplace des centaines de milliers de cubains
    information fournie par AFP 29.10.2025 11:36 

    L'ouragan Melissa, rétrogradé en catégorie 3, a violemment touché mercredi l'île de Cuba où plus de 700.000 personnes ont été déplacées, après avoir privé d'électricité un demi-million de personnes en Jamaïque, déclarée "zone sinistrée". La tempête évolue entre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank