Santander réaffirme ses objectifs alors que ses activités diversifiées contribuent à atténuer l'incertitude économique

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* Santander déclare être en bonne voie pour atteindre les objectifs 2026-2028

* La banque a amélioré son efficacité de 250 points de base au premier trimestre

* Selon Ana Botin, la diversification aidera à surmonter l'incertitude

* Les investisseurs voteront sur l'augmentation de capital pour aider à financer l'opération Webster

(Ajoute des gains d'efficacité plus élevés au paragraphe 6, des données sur le capital, les actions au paragraphe 8, l'évaluation de Webster à partir de 9) par Jesús Aguado

Santander SAN.MC a réaffirmé vendredi ses objectifs financiers pour 2026-2028 malgré l'incertitude économique mondiale, citant son modèle d'entreprise diversifié après un bon début en 2026.

La plus grande banque de la zone euro par capitalisation boursière a déclaré qu'elle était également en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2026, car les tendances positives des années précédentes se sont poursuivies au premier trimestre, soutenues par la croissance de la clientèle et l'augmentation des revenus. Les coûts devraient diminuer d'une année sur l'autre en euros constants.

La présidente exécutive Ana Botin a déclaré dans un communiqué, dans le cadre d'un discours qu'elle devrait prononcer lors de l'assemblée des actionnaires de la banque vendredi, que sa présence équilibrée dans différents pays atténuerait "considérablement" les risques en réduisant la volatilité dans un environnement mondial qui devient de plus en plus complexe.

"Le monde est désormais confronté au scénario d'une inflation plus élevée et d'une croissance plus faible, des menaces qui deviennent plus probables chaque jour. Leur gravité dépendra de la durée du conflit (dans le Golfe) et de son impact sur l'approvisionnement énergétique mondial", a déclaré Ana Botin.

En février , Santander a déclaré qu'elle visait des bénéfices plus élevés pour 2026 par rapport à un record de 14,1 milliards d'euros (16,24 milliards de dollars) en 2025. Le mois dernier, Santander a relevé son objectif de bénéfices de plus de 40 % pour dépasser les 20 milliards d'euros en 2028 par rapport à 2025, grâce aux bénéfices tirés des acquisitions de la banque américaine Webster WBS.N et de la banque britannique TSB.

Santander a déclaré avoir amélioré ses gains d'efficacité d'environ 250 points de base au premier trimestre, grâce à sa transformation informatique.

À 0850 GMT, les actions de Santander ont chuté de 1%.

Lors de l'assemblée, les actionnaires de Santander voteront sur l'émission de plus de 334,8 millions d'actions nouvelles pour aider à financer l'opération Webster, qui est financée à 65 % en espèces et à 35 % en actions nouvelles.

Sur la base du cours de clôture de l'action Santander jeudi, Webster est évaluée à environ 11,6 milliards de dollars, dont 3,63 milliards seraient payés sous forme d'actions nouvelles.

Ana Botin devrait également déclarer que l'intelligence artificielle contribuera à générer plus d'un milliard d'euros d'économies et de revenus d'ici à 2028.

(1 dollar = 0,8680 euros)