Santander: les objectifs pour 2025 jugés en bonne voie information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Santander a annoncé vendredi avoir attiré de nouveaux clients au premier trimestre, une performance qui rend la banque espagnole confiante dans l'atteinte de ses objectifs de rentabilité pour 2025.



A l'occasion de son assemblée générale annuelle organisée aujourd'hui près de Madrid, le groupe indique avoir dégagé un taux de rentabilité sur fonds propres tangible (RoTE) de l'ordre de 15,7% sur les trois premiers mois de l'année, ce qui le place en bonne position en vue de réaliser son objectif d'un rendement d'environ 16,5% cette année.



Santander rappelle qu'il vise pour 2025 un produit net bancaire de 62 milliards d'euros, une baisse de ses coûts en valeur absolue, un coût du risque stable, ainsi qu'un ratio de fonds propres 'CET1' de 13%.



A l'issue du premier trimestre, ce dernier devrait s'établir à 12,9%, indique l'établissement financier.



Les actionnaires de Santander doivent se prononcer aujourd'hui sur un certain nombre de résolutions, parmi lesquelles une hausse de 19% du dividende annuel à 11 centimes l'action.



En dépit de ces annonces, le titre chutait de plus 7% vendredi, emporté par les inquiétudes entourant l'impact des droits de douane américains, puisque Santander génère aujourd'hui 20% de ses bénéfices en Amérique du Nord.





