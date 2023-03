Santander AM nomme un responsable des institutionnels pour le sud de l’Europe

(NEWSManagers.com) - Santander Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe financier espagnol Santander, a nommé Luca Fedele en qualité de responsable des ventes sur le segment institutionnel pour le sud de l’Europe.

Luca Fedele sera basé à Madrid et rattaché à Jésus Martin del Burgo, responsable de la distribution institutionnelle et des tierces parties. Il évoluait depuis novembre 2022 chez Bestinver où il s’occupait des ventes institutionnelles à l’échelle internationale. Avant cela, Luca Fedele a travaillé comme gérant de portefeuille au sein de Quadriga Asset Managers et comme responsable des investissements alternatifs chez Banchile.