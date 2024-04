Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: vaccin antirabique lancé au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 14:24









(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé vendredi le lancement au Royaume-Uni de Verorab, son vaccin antirabique pouvant être administré à la fois en pré- et post-exposition chez toutes les catégories d'âge.



La rage - une maladie virale presque toujours mortelle après l'apparition des symptômes cliniques - est aujourd'hui surtout présente en Asie et en Afrique, deux continents qui concentrent plus de 95% des 59.000 décès humains recensés chaque année.



Si les cas de rage s'avèrent extrêmement rares au Royaume-Uni, le dernier remontant à plus d'un siècle, le Verorab est destiné aux britanniques voyant à l'étranger.



'Je suis toujours surprise par le nombre de voyageurs britanniques que je rencontre qui ne sont pas au courant du risque de rage', souligne Joanna Lowry, une infirmière spécialisée dans les voyages citée dans le communiqué.



Les données cliniques récoltées auprès de plus de 13.000 individus montrent que tous les patients mordus par un animal infecté et auxquels a été administré un schéma en cinq doses de Verorab étaient en vie trois ans après la prophylaxie post-exposition.



Depuis son lancement en France en 1985, ce sont entre 41 et 70 millions de personnes qui ont reçu le vaccin.





