Sanofi va racheter jusqu'à 1 MdEUR de ses propres actions en 2026
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 08:47
Sanofi a conclu le 2 février un mandat avec un prestataire de services d'investissement, prévoyant le rachat de ses propres actions entre le 3 février 2026 et le 31 décembre 2026 au plus tard, dans la limite de ce montant.
Valeurs associées
|80,6800 EUR
|Euronext Paris
|+0,29%
A lire aussi
-
(Zonebourse.com) Le titre est en situation de surachat, à proximité d'une résistance court terme située à 139.4 EUR. Le timing est adéquat pour se placer vendeur sur Ipsen en anticipant des prises de bénéfices en direction des 127.5 EUR. On utilisera le turbo PUT ... Lire la suite
-
Le Français Tom Félix, qui risquait la peine de mort en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquitté mardi et va retrouver la liberté après plus de 900 jours de détention. Agé de 34 ans, cet ancien cadre ... Lire la suite
-
Le gouvernement a relevé mardi les seuils à partir desquels les élevages bovins doivent s'enregistrer auprès des autorités et non simplement se déclarer, une mesure de simplification attendue de longue date par les éleveurs. Les installations de nouveaux élevages ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi en début de séance, le rebond des métaux précieux favorisant un apaisement généralisé des tensions sur les marchés. L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer