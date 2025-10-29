Sanofi va installer ses activités françaises dans un nouveau siège à La Défense
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 12:31
Le groupe pharmaceutique français indique que les 2700 collaborateurs de Sanofi France vont s'installer dans un bâtiment affichant une surface de quelque 35.000 m2 répartis sur sept niveaux composés d'espaces de bureaux et de travail, de restaurants et d'un vaste auditorium.
Dans un communiqué, le laboratoire dit vouloir positionner le projet en tant que modèle en matière d'immobilier bas carbone, avec une performance environnementale devant se caractériser par une réduction de 45% des émissions de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie.
Dans le cadre de ce projet développé par le promoteur WO2 pour le compte du fonds d'investissement Icawood, Sanofi explique avoir fait le choix de s'entourer de plusieurs entreprises françaises intervenant notamment dans le gros oeuvre et la réhabilitation de façades, dont GCC, Goyer ou encore le cabinet d'architecture Ateliers 2/3/4/.
'En développant sa présence à Paris La Défense, Sanofi positionne résolument la France comme pilier stratégique de sa transformation mondiale pour les décennies à venir', souligne le groupe.
