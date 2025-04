Sanofi: résultats positifs contre la sclérose en plaques

AOF - EN SAVOIR PLUS

Sanofi ajoute que le tolebrutinib fait l'objet d'un examen prioritaire aux États-Unis et la décision de la FDA est attendue le 28 septembre 2025. Une soumission réglementaire est actuellement examinée dans l'Union européenne et une décision est attendue au premier trimestre de 2026.

(AOF) - Sanofi (+4,80% à 88,71 euros) annonce la publication dans la revue " NEJM " des résultats de l’étude de phase III Hercules qui montrent que le tolebrutinib retarde la progression du handicap chez les personnes présentant une sclérose en plaques secondairement progressive sans poussées. Selon le groupe pharmaceutique, ce produit " a le potentiel d’être le premier médicament pouvant moduler les déclencheurs immunologiques de l’inflammation chronique derrière la barrière hémato-encéphalique, qui sont les principales causes de l’accumulation du handicap dans la SEP ".

