Sanofi renforce son partenariat avec Medidata dans la recherche clinique
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 11:51

Medidata a annoncé jeudi un renforcement de son partenariat avec Sanofi , qui permettra au groupe biopharmaceutique d'exploiter les outils d'intelligence artificielle (IA) mis au point filiale par la filiale de Dassault Systèmes afin d'optimiser ses essais cliniques.

Cet accord élargi doit s'appuyer sur les 'Medidata Experiences' une plateforme d'IA couvrant l'ensemble des flux cliniques avec l'objectif de fluidifier les processus, de réduire les silos, les coûts et les délais de mise sur le marché.

Sanofi bénéficiera par ailleurs de la part de la société new-yorkaise d'un accompagnement stratégique et opérationnel complet afin de maximiser ses processus de recherche.

Sanofi et Medidata collaborent depuis dix ans dans le domaine de la recherche clinique, notamment à travers un partenariat conclu en 2024.

Valeurs associées

SANOFI
86,8700 EUR Euronext Paris +0,17%
