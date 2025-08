Sanofi : rechute de -3,5% vers 80E, teste ses planchers de septembre/octobre 2022 information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 16:59









(Zonebourse.com) - Les 'labos' connaissent une période difficile alors que Donald Trump exige des baisses drastiques des médicaments vendus aux Etats Unis (importés ou non d'ailleurs) : Sanofi rechute de -3,5% vers 80E et revient au contact de sa MM à 200 semaines.

Le cours retrace ses planchers de septembre 2022 et pourrait bien dans la foulée venir tester la zone de soutien des 75E de février 2021 et décembre 2020.





Valeurs associées SANOFI 80,0300 EUR Euronext Paris -2,44%