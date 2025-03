Sanofi : rachat d'un anticorps à la biotech américaine Dren Bio

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Sanofi et Dren Bio, Inc., une société biopharmaceutique privée au stade clinique, ont conclu un accord définitif aux termes duquel Sanofi est convenue d’acquérir le DR-0201, pour un montant total pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars. Il s'agit d'un anticorps bispécifique ciblé qui engage les cellules myéloïdes pour la déplétion robuste des lymphocytes B. Cette acquisition est subordonnée aux conditions de clôture, dont l'approbation des autorités réglementaires. Les deux groupes prévoient de clôturer l'opération dans le courant du deuxième trimestre de 2025.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.