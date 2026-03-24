Sanofi publie son "aide-mémoire"
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 09:07
Dans le détail, le laboratoire français estime que le Dupixent, son principal produit, qui vient d'être approuvé au Japon comme premier médicament ciblé pour le traitement des adultes atteints de pemphigoïde bulleuse et qui a représenté 37% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, était plus sensible aux variations du dollar que l'ensemble du groupe. Sanofi estime toutefois que la remise à zéro annuelle des franchises d'assurance outre-Atlantique, qui intervient généralement, au premier trimestre, ne devrait pas avoir affecté de manière significative la performance des ventes nettes sur la période.
Le groupe annonce également que la marge brute des activités devrait augmenter en 2026, mais pas de façon linéaire et pourrait fluctuer d'un trimestre à l'autre en raison du mix produit et de la saisonnalité.
En parallèle, Sanofi devrait engranger environ 500 millions d'euros de plus-values de cessions sur l'exercice 2026. Le taux d'imposition effectif devrait être inchangé cette année. Enfin, le laboratoire a déjà procédé au rachat de 7,4 millions d'actions pour un montant de 585 millions d'euros au 13 mars 2026, sur un programme de 1 milliard d'euros cette année.
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